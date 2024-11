L'anticiclone delle Azzorre che ha apportato un notevole calo delle temperature sulla Regione con conseguente ritorno alla normalità continuerà ad interessare la Calabria almeno fino al weekend. Infiltrazioni di aria fresca dai Balcani infatti, tra domani e mercoledì 13 luglio, apporteranno locale instabilità con piovaschi sui monti di Pollino e Sila con possibili sconfinamenti fin sulle coste specie catanzaresi, con temperature da vera estate mediterranea.

Previsto un generale aumento delle temperature invece tra il weekend e la metà della prossima settimana: sono previsti infatti valori di circa 20-21°C alla quota di 1500m (850hpa) e ciò vorrà dire che sulle coste specie joniche avremo temperature comprese tra i 30°C e i 33°C; valori meno elevati sulle coste tirreniche ma con tasso di umidità decisamente più alto. Caldo a tratti moderato/intenso invece nelle zone interne del cosentino (tra cui Valle del Crati e Piana di Sibari) e del crotonese, dove non si escludono picchi fino ai 37°C. Nessun allarme caldo dunque per la nostra Regione, la quale subirà una variazione di temperature ma senza particolari eccessi. Il tutto in un contesto soleggiato ma con cieli a tratti lattiginosi a causa dell'elevata concentrazione di pulviscolo desertico nell'atmosfera.