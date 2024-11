A lavoro lo spazzaneve del Comune di Santo Stefano per liberare le strade dopo il crollo verticale delle temperature avvenuto in nottata

Cadono i primi fiocchi di neve in Calabria, precisamente nel Gomune di Santo Stefano nel Reggino. Dopo il crollo delle temperature in nottata, questa mattina lo spala neve era a lavoro per pulire le strade del Comune. Una buona notizia per gli amanti della neve e gli appassionati dello sci che potranno raggiungere le piste di Gambarie già innevate.

Se le temperature mantengono il fine settimana porterà la neve anche sull’altopiano silano (secondo i dati di 3bmeteo.it le prime nevicate dovrebbero avvenire già nel primo pomeriggio di oggi) e sulle serre vibonesi.

Le temperature insolitamente, alte per la stagione, hanno avuto un picco negativo in nottata ma l’ondata di gelo non dovrebbe durare molto.