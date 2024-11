Il caldo anomalo registrato nel Mezzogiorno del Paese, compresa la Calabria, pare destinato a persistere ancora per qualche giorno.

Le alte temperature registrate, secondo il sito 3Bmeteo, sono la conseguenza di un flusso di correnti calde africane richiamate sull'Italia dall'evoluzione di una saccatura sull'Europa occidentale. I meteorologi assicurano che «la situazione cambierà poco anche nei prossimi giorni con caldo anomalo ancora diffuso su gran parte della Penisola con la sola eccezione del Nord e nemmeno tutto. Poi tra mercoledì e giovedì si farà avanti una depressione dal Mediterraneo occidentale che trascinerà con sé un pochino di quell'aria fresca atlantica che l'ha generata comportando un lieve calo termico. Ma molte zone resteranno sopra media anche nei giorni a seguire» .

Il meteo della settimana

Il sito 3Bmeteo prevede per martedì il persistere di una diffusa anomalia positiva sull'Italia con temperature massime superiori alle medie fino a 6-8°C in più su Centrali tirreniche, Sardegna, Campania, Puglia dove si potranno toccare nuovamente i 28°C o persino superiori nei grossi centri urbani come Firenze, Roma e Napoli. In media solo Nordovest e Nordest.

Mercoledì previsto un leggero calo al Centro Nord che comunque resta ancora sopra media eccetto Nordovest e Nordest, mentre resiste una diffusa anomalia positiva sull'Italia meridionale e insulare con temperature massime superiori alle medie fino a 6-8°C in più. Ancora possibili 28°C in Sardegna e forse anche in Sicilia sul Palermitano, massime fino a 28° anche in Campania , Puglia e cosentino in Calabria.

Per giovedì si prevede l'arrivo di un calo termico generalizzato al Centro Nord e sulla Sardegna mentre all'estremo Sud farà ancora caldo con punte fino ai 28°C in Sicilia, Puglia, Calabria interna.

Venerdì e nel weekend previste temperature in leggero calo anche all'estremo Sud ma resisterà sull'Italia una anomalia positiva seppur contenuta.