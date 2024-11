Il weekend sarà caratterizzato da clima molto caldo e tempo stabile: questo perché il centro dell'anticiclone africano si posizionerà sul Mediterraneo causando la risalita di aria molto calda da Sud.

Meteo Sabato: Ci attendiamo una giornata pressoché stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Temperature in graduale aumento con valori che potranno raggiungere i 39-40°C nelle zone interne cosentine e crotonesi, mentre sulle coste saranno comprese tra i 30°C e i 36°C. Venti deboli dai quadranti occidentali sul comparto tirrenico mentre soffieranno a tratti dai quadranti meridionali sul comparto jonico. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Meteo Domenica: per la giornata di Domenica 24 Luglio avremo un generale aumento delle temperature su tutta la Calabria, con tempo ancora stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Valori di temperature che potranno superare i 40°C nelle zone interne cosentine e crotonesi mentre altrove saranno compresi tra i 32°C e i 36°C. Venti generalmente deboli da ovest sul comparto tirrenico mentre saranno moderati sul comparto jonico specie tra catanzarese e reggino. Mari calmi o poco mossi.

Meteo zone marine: Sui litorali marini invece il weekend sarà caratterizzato da sole e caldo in aumento.Si raggiungeranno infatti valori di 35-36° C sulle coste joniche e soprattutto sui litorali di Roccella jonica, Soverato, l'area di Isola Capo Rizzuto e zone limitrofe. Clima adatto per trascorrere belle giornate al mare. Discorso diverso sui litorali tirrenici nei quali le temperature non supereranno i 31°C in particolar modo sulle coste di Scilla, Tropea, Capo Vaticano, Pizzo e la splendida costa tra Diamante e Praia a mare. In compenso però un alto tasso di umidità caratterizzerà queste zone e il clima sarà afoso.