Si preparano a imbracciare metaforicamente le armi i sindaci dei comuni di Argusto, Cardinale e Gagliato; territori su cui la società Sovale Energia ha in animo di realizzare un impianto eolico, l’ennesimo previsto nell’area del Catanzarese. La Regione Calabria ha avviato ieri, 23 aprile 2025, l’iter autorizzativo pubblicando la comunicazione di avvio del procedimento.

Le amministrazioni interessate dal progetto, Cittadella compresa, dovranno nelle prossime settimane depositare le proprie valutazioni. Quelle dei comuni in cui dovrebbe ricadere l’impianto già si preannunciano negative.

A confermarlo è il primo cittadino di Cardinale, Danilo Staglianò: «Non siamo d’accordo, ci opporremo con ogni mezzo, nei limiti di ciò che è consentito alle amministrazioni comunali». Le autorizzazioni vengono infatti rilasciate dalle Regioni e dal ministero, in questo caso sarà la Cittadella a dover decidere le sorti dei tre territori dal momento che il progetto prevede l’installazione di un impianto di una potenza di 24 mw.

Nuovo parco eolico, 5 torri di circa 200 metri d’altezza

In particolare, si prevede la costruzione di cinque torri di circa 200 metri d’altezza, le pale da dislocare sui tre territori con la cabina di collegamento alle rete elettrica nazionale da posizionare nel territorio di Cardinale.

«Il nostro comune fa parte del Parco regionale delle Serre» argomenta ancora il primo cittadino. «Presenteremo delle memorie per opporci alla realizzazione delle pale eoliche ma abbiamo già concordato con i sindaci di Argusto e Gagliato di procedere d’intesa per evitare – nei limiti del possibile – la costruzione di questo impianto».

Eolico in Calabria, 195 richieste di nuove connessioni

Al 31 marzo sono 195 le richieste di nuove connessioni inoltrate a Terna per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili in Calabria. Il maggior numero (121 pratiche) sono per la realizzazione di impianti eolici on shore, 63 invece per l’installazione di fotovoltaico e 8 pratiche per impianti off shore. A guidare la classifica per provincia è Catanzaro con 64 pratiche in itinere (49 on shore, 12 solare e 3 off shore), alle spalle si piazza la provincia di Crotone con 59 pratiche in itinere (33 on shore, 23 solare e 2 off shore). Quindi, la provincia di Cosenza con 52 richieste (26 on shore, 22 solare, 3 off shore e 1 idroelettrica). Infine, Reggio Calabria con 11 pratiche (5 solare, 5 on shore e 1 idoroelettrico) e Vibo Valentia con 9 richieste (8 on shore e 1 solare).