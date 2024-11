Torna l'alta pressione delle Azzorre sull'Italia, che porterà tempo stabile per almeno altri dieci giorni. Anche in Calabria, secondo le previsioni del meteorologo del sito www.iLMeteo.it Lorenzo Tedici, «quello che accadrà nei prossimi giorni sul fronte meteo-climatico sarà davvero qualcosa di inaspettato! Soprattutto considerando che siamo in pieno inverno». Nella maggior parte del territorio regionale calabrese, l’anticiclone dovrebbe bloccare tutte le possibilità di piogge o nevicate. Per quanto invece riguarrda le temperature massime percepite dovrebbero arrivare intorno ai 18/20° C.

Nel dettaglio le previsioni a livello nazionale

Mercoledì 2. Al nord: bufere di neve sui confini alpini, sole altrove. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo, clima a tratti mite.

Giovedì 3. Al nord: nubi in aumento fino a cielo coperto. Al centro: si copre gradualmente su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al sud: soleggiato.

Venerdì 4. Al nord: nebbie sulle valli, cielo coperto altrove, piogge in Liguria. Al centro: cielo spesso coperto, piogge sull'alta Toscana. Al sud: piovaschi in Campania, asciutto altrove. Weekend in gran parte stabile.