La variabilità autunnale è giunta sulla nostra regione: una perturbazione da nord infatti ha apportato nella giornata di lunedì piogge a tratti forti lungo il comparto tirrenico con sconfinamenti che hanno interessato anche il resto della Calabria. Durante la settimana le condizioni meteorologiche saranno prettamente variabili con piogge alternate a schiarite soprattutto sul settore tirrenico, mentre altrove si avranno condizioni più stabili ma non sono da escludere locali deboli piovaschi. Ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni:

Meteo martedì: per la giornata di domani 27 settembre ci attendiamo tempo molto variabile lungo il comparto tirrenico già dalla prima mattinata e per tutta la giornata, con piogge alternate a schiarite su cosentino, catanzarese e tra vibonese e reggino. Sulla Calabria meridionale non si escludono piogge a tratti moderate. Altrove spiccata variabilità con piogge deboli alternate ad ampie schiarite. Molto instabile invece lungo i litorali tirrenici con pioggia a tratti moderata tra Tropea e Scilla e al più debole tra Amantea e Pizzo; schiarite più ampie invece lungo le coste del soveratese e della Locride dove però saranno possibili deboli piovaschi; stabile invece tra Roseto Capo Spulico e Isola Capo Rizzuto. Temperature stazionarie e clima prettamente autunnale con valori massimi compresi tra i 22°C e i 26°C sulle coste. Venti in rinforzo con raffiche a tratti forti da ponente e mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Meteo mercoledì: Nella giornata di mercoledì 28 settembre avremo tempo più stabile rispetto alla giornata precedente con qualche possibile piovasco relegato solo sul comparto tirrenico, mentre altrove si avranno cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi per l'intero arco giornaliero. Variabile anche lungo i litorali tirrenici dove saranno possibili locali piovaschi specie tra Pizzo e Scilla ma alternati a fasi più asciutte e soleggiate; Poco o parzialmente nuvoloso invece sul resto della Regione. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi compresi tra i 20°C e i 25°C sulle coste e venti ancora localmente forti da ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.