Le condizioni meteo stanno regalando giornate soleggiate su tutta la Calabria con tempo stabile e temperature pressoché in media con il periodo. Durante il weekend avremo ancora condizioni invariate prima del ritorno delle piogge a partire da inizio settimana.

Meteo Sabato: la giornata di Sabato sarà caratterizzata ancora da bel tempo su tutta la Regione con cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi con qualche velatura nel pomeriggio ma senza comunque precipitazioni. Da segnalare solo qualche nube più compatta nelle aree interne Silane e sul settore jonico cosentino e crotonese, ma totalmente innocue. Bel tempo anche lungo i litorali marini con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Temperature stazionarie con valori sempre in media e che non supereranno i 25-26°C lungo le coste, mentre la notte avremo valori frizzantini e al di sotto dei 15°C diffusi. Possibili valori vicino agli 0°C nelle aree Silane. Venti perlopiù deboli con direzione variabili e mari che si manterranno generalmente poco mossi.

Meteo Domenica: la giornata di Domenica sarà quasi una fotocopia della giornata di Sabato; avremo infatti ancora tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e non mancheranno locali velature alte senza rischio di precipitazioni. Da segnalare un generale aumento della nuvolosità dalla serata a partire dalla bassa Calabria per via dell'avvicinarsi di una nuova perturbazione. Temperature senza grandi variazioni su tutta la Regione e venti perlopiù deboli da Nord-ovest ad eccezione del settore jonico catanzarese, dove a tratti potranno risultare moderati. Mari poco mossi.