La Regione Calabria ha stanziato 10 milioni di euro per la gestione della campagna antincendi 2019. Lo ha reso noto il presidente Mario Oliverio, partecipando stamane alla riunione che si è tenuta in Prefettura a Cosenza in ordine alla prevenzione degli incendi boschivi e che ha visto riuniti al tavolo prefetti, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anci, responsabili della Protezione Civile. Presenti anche il dirigente regionale Salvatore Siviglia, responsabile del Piano antincendi boschivi sul quale ha fornito le informazioni, ed il direttore di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò, che ha illustrato aspetti di carattere operativo.