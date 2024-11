Mezzi aerei e squadre di Calabria verde stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area

Un incendio boschivo è scoppiato oggi pomeriggio nella località Divari/Principali, nel comune di Cropalati. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi rapidamente a causa delle alte temperature e del vento, hanno subito messo in allarme i soccorsi. Fortunatamente, l'incendio si trova lontano da insediamenti abitativi o infrastrutture.

Immediatamente sono stati attivati i protocolli di emergenza: un Canadair e un elicottero sono stati inviati nella zona per operare dall'alto, mentre a terra stanno lavorando intensamente le squadre di Calabria Verde e il Dos Calabria (Direttore operazioni di spegnimento). Grazie alla tempestività e al coordinamento tra gli interventi aerei e quelli delle squadre di terra, l'incendio è ora sotto controllo.

Le operazioni di spegnimento proseguono con l'obiettivo di estinguere definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area, evitando così che l'incendio possa riprendere forza. Le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di mantenere alta la vigilanza in tutto il territorio, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il rischio di incendi boschivi è elevato.

Nonostante il rischio potenziale per l'ambiente naturale, al momento non si segnalano danni significativi a persone o strutture, e non è stata necessaria l'evacuazione di alcun insediamento. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma si ritiene che le alte temperature e la vegetazione secca abbiano giocato un ruolo determinante nella sua propagazione.