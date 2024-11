Al contrario di quanto accadeva in passato, oggi esiste una stretta sinergia tra la Protezione civile regionale e gli uffici regionali per contrastare il dissesto idrogeologico. Lo spiega a LaCnews24 Carlo Tansi, capo della Protezione civile regionale

"Abbiamo gestito una delle più grandi emergenze che ha coinvolto la Calabria negli ultimi cinquanta sessant'anni, che è stata l'emergenza locride, che ha colpito anche il vibonese - ha dichiarato Tansi - ad esempio ieri siamo stati ad Arena dove una frana ha interrotto l'accesso al centro storico minacciando anche una bella chiesa. Il dissesto è ancora in atto, i fenomeni franosi sono ancora in corso".



"Abbiamo risolto il problema del rischio alluvione nella locride per quanto riguarda l'emergenza- ha aggiunto - ma ora siamo ad un punto fondamentale, siamo al 40% dell'opera". Stabilito un ordine di priorità negli interventi, per evitare nuove emergenze come quelle che hanno colpito la Calabria solo un mese fa: "Mi riferisco alle grandi fiumane del reggino, che sono ormai stracolme di detriti e gli argini si sono ridotti in alcuni casi quasi a zero, e queste zone qui più critiche sono zone di massima priorità. Nel catanzarese è dove ha piovuto di più, ma lì ha fatto meno danni. Anche perchè mi risulta che sono stati effettuati preventivamente degli interventi di pulizia degli alvei, qualche mese prima dell'alluvione. La prevenzione paga".