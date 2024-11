Due esemplari di Caretta Caretta recuperati il 3 novembre scorso sono stati reinseriti in natura sulla costa Jonica

Soccorse e curate, poche ore fa sono state messe in libertà a Squillace (Cz) ed a Le Castella (Kr). si tratta di Lucia e Immacolata, due tartarughe della specie Caretta Caretta recuperate il 3 novembre da un pescatore, che le aveva consegnate al Centro di Soccorso dell'Area Naturle Marina Protetta di Capo Rizzuto. I due esemplari sono stati reimmessi in natura in due momenti diversi - mercoledì 10 e mercoledì 24 - in base alle condizioni di salute. Alle prime operazioni di liberazione hanno partecipato il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Soverato T.V., Ilaria Toraldo. Oggi, oltre a Francesco Megna (Associazione Isola Apnea) ed allo staff dell'AMP e della Miser ICR, ha partecipato anche Jan Kamstra rappresentante dello IUCN - Olanda (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura).