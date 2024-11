Ambiente, sport, aggregazione, cultura, elementi eterogenei che fanno capo a un comune denominatore: Kalabria Coast to coast. L’ormai tradizionale kermesse, organizzata dall’associazione Kalabria trekking, torna anche quest’anno per dilettare appassionati e non, e per continuare a tracciare quel solco di assoluto successo intrapreso nel lontano 2013.

La settima edizione ha avuto un battesimo straordinario già dalle prime battute: iscrizioni chiuse in meno di 18 ore e più di cento richieste rimaste purtroppo fuori dagli elenchi. Questione di sicurezza, un punto su cui gli organizzatori non lasciano nulla al caso, come per tutto il resto.

Alla partenza da San Vito sullo Jonio si sono ritrovati così in 300 per affrontare i 35 chilometri che li separavano dal traguardo di Pizzo. In mezzo il territorio tortuoso e mozzafiato di altri quattro comuni: Polia, Monterosso Calabro, Capistrano e Maierato. E poi un dislivello di 600 metri in salita e 1000 in discesa, natura, divertimento, adrenalina, bellezza ovunque: tra i paesaggi, i sorrisi e la fatica.

Merito, ancora una volta, dell’associazione Kalabria Trekking e del suo presidente, quel Lorenzo Boseggia che con grande umiltà ama dividere i meriti con il resto del gruppo: «Dietro a tutto questo c’è un grande lavoro di tutti, talmente impegnativo che già da domani inizieremo a darci da fare per la prossima edizione».

Un evento, quello del prossimo anno, che sarà sicuramente ricco di novità, come succede sempre da sette edizioni a questa parte, e che porterà ancora una volta gli scenari unici della Calabria ad accogliere appassionati da ogni parte del mondo.