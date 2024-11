I Borghi storici costituiscono per la Calabria un capitale da trasformare in vantaggio competitivo attraverso investimenti orientati a qualificare i contesti urbani anche ai fini di un’offerta turistica di qualità e a supportare la creazione di nuove attività economiche e culturali orientate a sviluppare nuovi prodotti turistici rivitalizzando i territori. La Regione Calabria, in linea con la strategia nazionale sulla valorizzazione dei borghi promossa dal Mibact nel 2017, ha avviato una serie di azioni indirizzate alla riqualifica, conoscenza e valorizzazione di quello che è stato considerato il più grande patrimonio che questa terra possiede, caratterizzati dall’autenticità e unicità, tradizione e genuinità, sono diventati “luoghi” di sperimentazione di nuove forme di ospitalità diffusa, destinati a un target di qualità, lontano dagli schemi del turismo di massa e più prossimo al cosiddetto “turismo lento”, a cui è dedicato il 2019. Lo riporta una nota stampa nell’evidenziare la necessità di promuovere questo potenziale inespresso.

L’evento

Per questo, l’Associazione Calabresi in Europa ha inteso organizzare, il 12 febbraio prossimo a Bruxelles, Capitale d’Europa, un evento dal titolo “Borghi di Calabria: alla riscoperta del patrimonio storico, identitario ed enogastronomico”, con un passaggio obbligato sulla Dieta Mediterranea. Sarà anche l’occasione – si legge nel comunicato - per parlare nel cuore dell’Europa di una Calabria positiva e propositiva, di buone prassi e casi virtuosi, attraverso la visione di filmati promozionali e materiale informativo, mettendo in risalto la bellezza dei paesaggi, la storia, l’arte, la cultura e i prodotti tipici. Molti i buyer presenti e diversi tour operator e agenzie di viaggio del Belgio che saranno ospitati nel suggestivo Teatro Istituto Italiano di Cultura.

L’associazione Calabresi in Europa

L’Associazione dei Calabresi in Europa (Bruxelles) è nata nel 2006 grazie al desiderio della comunità originaria della Calabria di testimoniare la propria presenza nella capitale e soprattutto per dar vita a una serie di attività attraverso le quali far conoscere la propria la regione al resto d’Europa. Grazie alle diverse collaborazioni, in primis con la Regione e poi con Università, associazioni, imprese, è diventata negli anni il riferimento per tanti giovani che vivono ed operano a Bruxelles ma anche riferimento per scrittori, poeti, pittori, personalità calabresi che hanno ottenuto visibilità e riconoscimenti importanti. L’iniziativa è finanziata dal Dipartimento Presidenza - Settore Affari Generali ed Istituzionali della Regione Calabria - Legge Regionale 6 novembre 2012, n. 54 - in materia di relazioni tra la Regione Calabria e le Comunità dei Calabresi all’Estero; a presiedere all’incontro il consigliere regionale Orlandino Greco.