Cosenza ripiomba nell’emergenza rifiuti. Con una nota stampa, l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che «dall’impianto di trattamento dei rifiuti, in data odierna, è stata comunicata la propria indisponibilità ad accettare il conferimento del residuo, a causa della saturazione dello stesso impianto, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle strutture sanitarie/ospedaliere, dalle scuole e dalla Casa circondariale».

Al fine di preservare l’igiene pubblica ed il decoro urbano l’ente ha invitato i cittadini a non esporre il residuo questa sera in quanto nella giornata di domani, martedì 10 dicembre, non potrà essere

raccolto: «Fermo restando l’impegno dell'Amministrazione comunale nel continuare ad operare affinché tali criticità possano essere superate nel più breve tempo possibile, si confida nella sensibilità e

collaborazione dell’intera cittadinanza ad accogliere l’invito rivolto».