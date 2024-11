Il Dipartimento ‘Ambiente e territorio’ della regione Calabria ha bloccato il rilascio della VIA (valutazione impatto ambientale) per carenza di informazioni sui progetti

Il Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Regione Calabria ha bloccato le trivellazioni nello Jonio cosentino. In seguito alle richieste di VIA, Valutazione impatto ambientale, circa i progetti di ricerca idrocarburi nei mari calabresi, il dipartimento della Regione ha rilevato l’impossibilità a procedere alla valutazione di impatto ambientale per carenza di informazioni sui progetti di ricerca. Pertanto la VIA non può verificare esclusivamente la compatibilità ambientale ma deve necessariamente realizzare un’ analisi approfondita confrontando il sacrificio ambientale con l’utilità socio-economica.