Circa 20.000 chili di pneumatici fuori uso sono stati raccolti in Calabria grazie a Legambiente ed EcoTyre nell’ambito della campagna Puliamo il Mondo. In particolare sono stati 45.360 i chili, corrispondenti a circa 6mila pezzi, gli pneumatici raccolti in 11 comuni che hanno aderito al Consorzio Ecotyre, che ha a ritirato i pezzi con un proprio mezzo, senza alcun costo per le Amministrazioni comunali, per portarli negli impianti di trattamento e avviati al corretto recupero.

Gli pneumatici rappresentano un rischio per l’ambiente soprattutto perché sono un tipo di rifiuto "permanente". Questo vuol dire che se lasciati in natura necessitano di centinaia di anni per degradarsi completamente. Ma rappresentano anche una risorsa: se gestiti in modo corretto sono riciclabili al 100%. La maggior parte, è scritto in una nota, viene triturata generando il "granulato di gomma", riutilizzabile per diversi usi come i fondi stradali, le superfici sportive e l'isolamento.