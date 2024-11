Che aria respiriamo? Le emergenze ambientali calabresi nella puntata di oggi di LaC salute. Alle 15.30 su LaC

Ci preoccupiamo per l’acqua che beviamo e per quello che mangiamo, ma diamo sempre poca importanza all’aria che respiriamo, eppure le fonti di inquinamento atmosferico in Calabria sono tante. Discariche, aree industriali dismesse e zone di abbandono di rifiuti di ogni genere, imperversano nella nostra regione.



In studio oggi il Professore, Ferdinando Laghi, medico ambientale, ci parlerà dei danni ambientali e sanitari che inginocchiano il territorio. Nel corso della puntata anche la testimonianza di Federica, ragazza di 25 anni, che ha combattuto contro un brutto male.

