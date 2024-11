Sotto accusa l’amministrazione comunale: «Del parco, che dovrebbe accogliere giovani e bambini, non è rimasto più niente, solo sporcizia e degrado»

"Nella giornata di oggi abbiamo riqualificato il parco Adelchi Argada di Lamezia Terme, sito in via S. Bernadette, abbandonato al degrado più totale. Il parco, intitolato al militante di sinistra nell'Ottobre 2011 dall'amministrazione Speranza, è ormai divenuto da tempo teatro di degrado e sporcizia". Sono queste le dichiarazioni di una nota del Blocco Studentesco di Lamezia Terme.

"Del parco Adelchi Argada, – spiegano - che dovrebbe accogliere giovani e bambini non è rimasto più niente, solo sporcizia e degrado. Bottiglie rotte, rifiuti d'ogni genere e cartacce fanno da sfondo a quella che è una situazione di abbandono persistente. Inoltre, non bisogna dimenticare che suddetto parco è situato in prossimità di una scuola materna e a pochi metri da istituti superiore. Pertanto, - incalzano – ancora una volta ci siamo sostituiti all'amministrazione comunale che risulta essere totalmente assente. Il Blocco Studentesco, quindi, ha deciso ancora una volta di agire combattendo degrado e noncuranza".

"Chiediamo, infine, una messa in sicurezza dell'area verde da parte dell'amministrazione comunale che, ormai troppo spesso, sta prestando troppa poca attenzione a quelle che sono le istanze ed i disagi della popolazione. Il Blocco Studentesco – concludono tramite nota – continuerà con le attività di volontariato volte a ridare decoro alla e dignità alla nostra città".