L’allarme di una mamma che vive vicino ad uno dei tratti del torrente Cantagalli mai puliti e pieni di rifiuti. Con le forti piogge il corso d’acqua tende ad esondare. L’appello di Gianturco (FdI): «Chi ha le competenze si rimbocchi le maniche»

Lamezia Terme, Sambiase, via delle Rose. Una segnalazione ci porta in una bellissima zona di verde ed uliveti. Ma se non fosse per il rumore, si farebbe fatica a credere che al di sotto della fitta ed intricata vegetazione ci sia un fiume.

È il Cantagalli. Scorre in un letto ridotto, declassato da detriti, spazzatura, ingombranti e, ci raccontano, a volte anche da carcasse intere di animali come pecore e maiali. Ma l’inquinamento del fiume non è che un aspetto del problema.

Con le forti piogge l’acqua, essendo la larghezza del letto decisamente ridimensionata dai rifiuti, aumenta di livello, arriva in strada e la allaga. Un vero e proprio pericolo per le famiglie che vi abitano. E proprio da una di queste veniamo chiamati. La signora Maria Lio ci spiega di avere provato a rivolgersi a tutte le autorità preposte ma con scarsi risultati e di non avere mai visto in anni di residenza lì qualcuno venuto a pulire il fiume o a fare manutenzione.

Quando piove l’allerta è costante, il pericolo di ritrovarsi il fiume in casa concreto, ci dicono, e così si vive in un incubo.

A raccogliere l’appello di questa famiglia lametina è anche l’esponente di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco che sottolinea il pericolo che costituiscono situazioni del genere e fa appello alla Provincia di Catanzaro, alla Regione Calabria e ai commissari straordinari del Comune di Lamezia di attivarsi: «Chi ha le competenze, si deve rimboccare le maniche per mettere in sicurezza l’intero territorio».