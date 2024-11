L'esemplare è stato individuato dalla cooperativa Malgrado Tutto. Avvertita la Capitaneria di Porto

La carcassa di una tartaruga Caretta Caretta è stata ritrovata sulla spiaggia di Ginepri, nel Lametino, dagli uomini della cooperativa Malgrado Tutto guidata da Raffaello Conte. L’animale è privo della testa. Avvertita immediatamente la Capitaneria di Porto per i provvedimenti del caso. Non è la prima volta che sul litorale di Ginepri vengono ritrovati esemplari appartenenti a queste specie in via d’estinzione.



