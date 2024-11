La testugine è stata rinvenuta dagli uomini della cooperativa Malgrado Tutto in località Ginepri

La carcassa di una Caretta Caretta è stata ritrovata questa mattina al confine della costa di Ginepri, nel Lametino, dagli uomini della cooperativa Malgrado Tutto intenti in quel momento a ripulire la spiaggia. La tartaruga era in avanzato stato di decomposizione e si presume si sia spiaggiata diversi mesi fa. Nello stesso tratto di spiaggia è stato ritrovato anche un delfino, anche questo in stato di decomposizione.



La Caretta Caretta è una delle specie in via d’estinzione a causa delle attività di pesca, della distruzione dei siti di nidificazione per antropizzazione e dell’ inquinamento dei mari. Sempre più frequenti gli spiaggiamenti sulle nostre coste.