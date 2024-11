A fuoco pneumatici e rifiuti ma anche lastre di eternit e bombole. Disagi per i residenti

A Lamezia Terme è allarme inquinamento per un incendio appiccato all'interno dell'accampamento rom di contrada Scordovillo ad un consistente quantitativo di pneumatici e di rifiuti. Gli incendi nel campo sono frequenti, suscitando allarme e preoccupazione nella popolazione per la spessa colte di fumo nero che sprigionano rendendo l'aria irrespirabile in tutta la zona.

Nell'accampamento vengono anche bruciate lastre di eternit e bombole, intossicando l'aria e creando disagi alle famiglie che abitano nelle vicinanze. La situazione é resa ancora più grave dal fatto che il sito sorge accanto all'ospedale cittadino, dal quale lo separa soltanto una recinzione.

L'accampamento é stato anche oggetto alcuni anni fa di un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia, con contestuale ordinanza di sgombero Provvedimenti rimasti entrambi inattuati. (Ansa)