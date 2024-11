E' la storia del crotonese Christian Zak che crea nuovi oggetti con materiali non più utilizzati

Una passione nata sin da piccolo che si è trasformata poi in un lavoro. E' quella del crotonese Christian Zak, che ha fatto del riciclo e del riutilizzo la strada importante della sua vita. Con la crisi che ha attanagliato e attanaglia il Mezzogiorno, questa strada intrapresa quasi per gioco è diventata l'attività principale di Christian.

Una filosofia, se così si può definire, che tende a dare nuova anima ad oggetti che non si utilizzano più, ma che spinge anche ad evitare sprechi, per un vivere più ecologico. Ultimamente è diventata quasi una moda, ma c'è chi come lui ci mette passione in quello che fa. Dal legno alla plastica fino anche al sughero, questi materiali rappresentano la materia prima di un nuovo oggetto: per esempio, prendendo vari tappi ha realizzato un antico tempio, dal legno – oltre alle cassette per acqua e pane – un carrello. Piccoli grandi oggetti, non solo per l'utilizzo quotidiano, ma anche delle vere e proprie “opere”, tant'è che in questi anni Christian ha realizzato alcune esposizioni, e realizzato oggetti per locali e associazioni. Una piccola storia dal lontano Sud, di un ragazzo che – nonostante tutto – si è rialzato e ha deciso di darsi un futuro con questi lavori artigianali, andando anche a ripescare quelli che sono i lavori manuali e che, forse, si stanno andando a perdere.