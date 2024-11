L’ecomostro di Rovale, nei pressi di Lorica, rinomata località turistica della Sila Grande, verrà demolito. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di San Giovanni in Fiore, che aveva ordinato la demolizione del fabbricato, costruito in area vincolata, e che aveva già vinto al Tar della Calabria contro il proprietario dell’immobile, il quale si era opposto al provvedimento dello stesso ente locale. L’Ufficio legale del Comune di San Giovanni in Fiore, rappresentato dallo studio Morcavallo di Cosenza, ha dunque vinto sia al Tar che al Consiglio di Stato.

«Ancora una volta, i nostri legali sono riusciti a ottenere giustizia nell’interesse pubblico. Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi – afferma la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro – hanno confermato l’assoluta regolarità del nostro operato. Ora potremo procedere alla demolizione dell’immobile, a tutela dell’ambiente e della bellezza del Parco nazionale della Sila».