Parteciperà anche il presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta, alle celebrazioni, in programma il prossimo 13 febbraio, per il primo centenario dell’Eparchia di Lungro, istituita nel 1919 da Papa Benedetto XV. Nella capitale arbereshe giungerà inoltre il cardinale Leonardo Sandri, prefetto per la congregazione delle chiese orientali, insieme a tutti i vescovi calabresi, per una festa di gioia e fratellanza. Il calendario delle iniziative è stato illustrato in una conferenza stampa, ospitata nella sede di Cosenza, presieduta dall’Eparca Donato Oliverio, accompagnato dal Protopresbitero Pietro Lanza, e coordinata da Demetrio Guzzardi. Sono intervenuti tra gli altri l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, il presidente dell’Ente Parco del Pollino Domenico Pappaterra, l’assessore agli eventi culturali del comune di Cosenza Rosaria Succurro, il sindaco di San Basile Vincenzo Tamburi.

Ci sarà un incontro con il Papa e con Mattarella

Annunciata l’emissione di un francobollo commemorativo dell’evento a cura delle Poste Vaticane. Inoltre sono stati resi noti due importanti appuntamenti in calendario nella prossima primavera: il 24 maggio al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il giorno successivo in udienza da Papa Francesco. Sui contenuti dell’atteso anniversario, Salvatore Bruno ha intervistato l’Eparca di Lungro Monsignor Donato Oliverio