Se avevate una mezza idea di concludere in bellezza la stagione estiva con una rilassante gita al mare, forse è meglio che pensiate ad un’alternativa. Già, perché in questa estate che non è mai decollata, il primo fine settimana di settembre offrirà il primo assaggio di autunno.

Nettamente in anticipo sui tempi, le temperature subiranno un calo, in alcuni casi anche di dieci gradi. A partire da venerdì, il maltempo, che inizialmente interesserà il Nord del paese, arriverà anche sulle regioni meridionali. Venerdì un sistema nuvoloso compatto e carico di pioggia affonderà in modo più deciso verso Sud, causando, la formazione di un vortice di bassa pressione. Ne deriverà una fase più instabile, caratterizzata da piogge, mareggiate e forte attività elettrica. E visto che questa è stata anche “la stagione dei fulmini”, con diversi e gravi incidenti avvenuti sia in Calabria che in Puglia, è consigliabile prestare la massima attenzione.