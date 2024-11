La bomba dei veleni. La questione dell'ex Legnochimica di Rende è tutt’altro che risolta. La Procura della Repubblica di Cosenza ha respinto l’archiviazione per gli amministratori comunali, tra cui il sindaco Marcello Manna. L'Inviato Speciale (format condotto da Pasquale Motta) è tornato sul posto per ricostruire la drammatica vicenda. QUI la puntata integrale.