Santa Maria di Ricadi, ancora disagi per turisti, bagnanti e residenti. Acqua maleodorante e fogna si stanno riversando liberamente in strada e quindi a mare nella baia di Santa Maria. La fogna dopo aver attraversato tutta la discesa che conduce al Petit Suisse, si è riversata in spiaggia cancellandola per un tratto e originando una pozzanghera che finisce a mare. Il tutto proprio accanto a noti villaggi turistici e ad una struttura alberghiera.

!banner!

Una vergogna filmata da alcuni turisti esasperati per i disservizi (l`intera via è stata tappezzata dal Comune da strisce blu) e per dover assistere a spettacoli indecenti in pieno giorno nel cuore della stagione estiva. Un pessimo biglietto da visita per Capo Vaticano e dintorni e non è neppure la prima volta. Un libero sversamento di liquami che urge al più presto fermare.