La decisione al termine di una riunione tra il Centro operativo comunale e la task force della Protezione civile

Il sindaco Ugo Pugliese, in considerazione che questa e la prossima notte si registreranno in città basse temperature, ha riunito questa mattina il Centro operativo comunale e la task force di Protezione civile. Erano presenti i consiglieri comunali Vincenzo De Franco e Enrico Pedace, il coordinatore del COC Francesco Ciccopiedi, il presidente della Croce Rossa Francesco Parisi, Davide Ceraudo della associazione Augustus e Alberto Ruggiero per la Prociv.



Dopo un colloquio telefonico con il dott. Paolo Cappadona della Protezione Civile Regionale che ha dato la massima disponibilità al riguardo è stato deciso di allestire un campo tenda temporaneo per le due prossime notti destinato nei pressi del campo sportivo di Via Gioacchino da Fiore destinato ai senza tetto.



Presso la tendo struttura, in queste due notti particolarmente fredde, troveranno accoglienza e pasti caldi a cura dei volontari delle associazioni. La decisione è stata assunta con la condivisione della Prefettura e della Questura di Crotone con la quale il Comune è costantemente in contatto per azioni di Protezione Civile.