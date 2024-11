I tecnici del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, valutate le critiche previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, hanno deciso di rimandare i lavori previsti sulla nuova rete di irrigazione che si sarebbero dovuti eseguire nei prossimi giorni. Il rinvio - secondo quanto riporta una nota del Consorzio di bonifica - è a data da destinarsi per meglio calibrare il rilascio di acqua che consenta quanti minori disservizi possibili cosi come era già programmato. Quindi l'erogazione idrica avverrà normalmente su Crotone e le frazioni di Papanice e Apriglianello, e non sarà dunque sospesa come precedentemente comunicato.