La perturbazione che sta interessando l’intera Penisola con piogge, temporali e temperature in picchiata, raggiungerà nelle prossime ore le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo. L'avviso prevede a partire dalla mattinata di domani precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla Calabria, specie sui settori meridionali e sulla Sicilia, settori nord-orientali. In particolare in Calabria, dove è stata emessa l’allerta arancione, attenzione nelle zone del Reggino.

Scuole chiuse, nella giornata di domani, 16 maggio a Benestare, Bianco, Bagaladi, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico.

In aggiornamento

