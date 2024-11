È già operativa, h24, la Sala Operativa di Cosenza, per il monitoraggio costante della situazione e il coordinamento degli interventi. Agli automobilisti è raccomandata la massima prudenza

L'Anas ha avviato le attività antineve lungo l'arteria A2 "Autostrada del Mediterraneo”, per far fronte all'ondata di maltempo il cui culmine, è scritto in una nota dell'azienda, è previsto per la serata e la notte di oggi. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dai giorni scorsi, per le attività di prevenzione.

I mezzi sgombraneve, comunica l'Anas, sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti e operatori specializzati sono sul posto pronti a intervenire. È inoltre operativa, h24, la Sala Operativa di Cosenza, per il monitoraggio dell'evento e il coordinamento degli interventi. Tra Lagonegro Nord e Laura Sud - dove l'altitudine del tracciato autostradale raggiunge i 900 metri - il transito è consentito ai soli mezzi leggeri con catene montate o dotati di pneumatici invernali. Sono attivi appositi filtraggi di controllo agli svincoli di Padula e Lagonegro, in direzione sud, e agli svincoli di Falerna e Sibari, in direzione nord, per verificare la presenza di catene a bordo o di pneumatici invernali.

Sulle statali 107 "Silana Crotonese", per un mezzo pesante in avaria, e 585 "Fondo Valle del Noce", per tamponamento tra mezzi pesanti, il traffico è stato provvisoriamente bloccato per circa venti minuti. Danni per il maltempo anche nel cosentino. A Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica, ha ceduto il muro di contenimento della strada che collega le contrade Castromurro e Pantaide. La strada è stata chiusa al transito, perché dai primi accertamenti il manto stradale si è abbassato di diversi centimetri. Sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco che per precauzione stanno operando controlli alle abitazioni limitrofe.