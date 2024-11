Con la giornata odierna l'Italia entra in una fase decisamente invernale. L'irruzione di venti gelidi di origine artica causerà un crollo termico di 15 gradi e a neve fin sulle coste soprattutto al cento Sud. Il team del sito ilmeteo.it avverte che nella giornata di oggi faranno il loro ingresso forti venti settentrionali, gelidi, che soffieranno fino a 70-90 km/h provocando mareggiate. Maltempo e nevicate in arrivo anche sulla Calabria con un brusco calo delle temperature.

In Sila è stato un capodanno all'insegna della neve. Fiocchi sono scesi a Camigliatello e Lorica sul versante cosentino dell'altopiano. Interessati anche il versante crotonese dell'altopiano, a Villaggio Palumbo, e quello catanzarese dove qualche fiocco ha imbiancato i villaggi catanzaresi Mancuso e Racise e la località Pantane di Taverna. Neve anche a Gambarie d'Aspromonte e sulle cime del Pollino