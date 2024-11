L'estate sembra ormai davvero agli sgoccioli. Il weekend che sta per arrivare sarà caratterizzato infatti da un'ondata di maltempo che investirà tutta la Calabria dove la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione nella zona tirrenica, gialla nella parte ionica.



Proprio per le condizioni metereologiche previste per la giornata di domani l'amministrazione comunale di Lamezia Terme ha deciso di emanare un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali nel territorio.