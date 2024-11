Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le 10 Regioni colpite dal maltempo, insieme a Trento e Bolzano e ha stanziato le prime risorse per far fronte ai danni pari a «53,5 milioni di euro. Ulteriori 200 milioni arriveranno con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». Lo ha detto Barbara Lezzi, ministro per il Sud, lasciando palazzo Chigi al termine del Cdm. A questi si aggiungeranno le risorse «dei fondi strutturali Ue che sono in capo alle Regioni", che sono fra i 3 e i 4 miliardi.

Nello specifico, all'ordine del giorno del Cdm c'era la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano «colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018».