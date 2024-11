Colpiti soprattutto il Reggino e il Vibonese. Ritardi fino a 50 minuti per via delle mareggiate e delle forti raffiche di vento

Le mareggiate che stanno interessando la costa tirrenica calabrese stanno provocando disagi alla circolazione ferroviaria con ritardi, fino a 50 minuti.

I danni del maltempo in Calabria

- Maltempo, la furia del mare distrugge il molo “Pizzapundi” a Pizzo: il video

- Maltempo, a Tropea le mareggiate distruggono lidi e campeggi





Il moto ondoso, infatti, segnala Rfi, ha danneggiato impianti e l'infrastruttura ferroviaria in più punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro.



Riprogrammato, con riduzioni nell'offerta di trasporto, è scritto in una nota, il servizio ferroviario da Reggio Calabria a Rosarno, in attesa dell'evolversi delle condizioni meteo.



I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), conclude la nota, sono al lavoro per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.