La Giunta regionale della Calabria, nel corso della riunione di fine anno per l'adozione di atti dovuti, svoltasi sotto la presidenza di Mario Oliverio, ha deliberato la richiesta al Governo del riconoscimento dello stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi. La richiesta é da mettere in relazione, in particolare, secondo quanto riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta, «agli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio calabrese tra il 21 e il 24 dicembre scorsi».