Primi fiocchi anche nel capoluogo e nei comuni dell'area urbana. Scuole chiuse domani a Rende e nel capoluogo bruzio

Come previsto dai bollettini della protezione civile regionale, nevica in tutto il cosentino. Anche nel capoluogo bruzio nella serata sono comparsi i primi fiocchi e domani le scuole resteranno chiuse. Strade imbiancate a Rende, in particolare nelle contrade montane e nel centro storico. Anche qui il sindaco, Marcello Manna, ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole e dell'università per la giornata di domani. Neve anche a San Fili, a Montalto Uffugo e ancora nei centri delle serre e della presila. E naturalmente sull'intero altopiano silano. Nevica inoltre lungo la statale 107 tra Cosenza e Paola e al valico di Piano Lago lungo l’autostrada del Mediterraneo tra Cosenza e Altilia. Nevicate segnalate anche nel tratto compreso tra Morano e Buonabitacolo. La coltre bianca ricopre anche Castrovillari ed i comuni del Pollino. Al momento non sono segnalate criticità nella viabilità. Obbligatorie le catene a bordo o il montaggio di pneumatici da neve. Secondo le previsioni le precipitazioni nevose potrebbero protrarsi, anche a bassa quota, almeno fino alle ore 12 di domani primo marzo.