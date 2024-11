Il dipartimento della Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta arancione e rossa per la giornata di domani sulla Calabria. Piogge e temporali caratterizzeranno il meteo, con un venti forti e mareggiate lungo le coste.

A essere maggiormente interessato sarà l’alto Jonio cosentino, dove la situazione si prospetta preoccupante: qui infatti è circoscritta l’allerta rossa. Sul resto della regione sarà arancione.

I temporali saranno concentrata al Sud, in particolare per l'allerta rossa per dissesto idrogeologico diramata sulla Calabria ionica. A un livello più basso, arancione, rimangono alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile.

Dal pomeriggio di oggi, previsti venti forti o di burrasca sulla Campania. Persisteranno, inoltre, venti di burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte. Temporali, poi, su Calabria, specie sui settori ionici, Sicilia, in particolare sui settori settentrionali e Basilicata, specie sul settore meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.