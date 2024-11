«Leggo spesso di dichiarazioni del presidente Oliverio che parla di varie infrastrutture (spesso incalzando-a volte incolpando il Governo), ma da tempo ha "dimenticato" la Diga sul Melito». È il commento di Grazioso Manno, presidente del Consorzio di bonifica Ionio-Catanzarese che in una nota ricorda: «Proprio in questo momento in cui si parla del "Decreto sblocca cantieri", ritengo che il governatore abbia il dovere (e sottolineo dovere) di fare della Diga una battaglia per la Calabria. Mi auguro che lo faccia adesso». Dito puntato sui consiglieri regionali del centrosinistra, eletti nel Catanzarese: «Da anni - conclude Manno - non aprono bocca su un'opera che creerebbe sviluppo ed occupazione. Domanda: come mai?»