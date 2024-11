Sul mare sporco del litorale lametino il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro aveva presentato esposto al Prefetto di Catanzaro che ha indetto una riunione tecnica: 'saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine'

La situazione dell’inquinamento marino sul litorale della costa tirrenica per la presenza di rifiuti tossici. E’ stato questo il tema dell’incontro tra il viceprefetto vicario di Catanzaro Massimo Mariani e il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro.

Un incontro risultato dell’esposto fatto dal primo cittadino lametino in merito al mare sporco della costa e che ha dato i suoi primi frutti.

Dopo un confronto, infatti, il viceprefetto vicario ha disposto un’intensificazione dell’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine e delle Capitanerie di Porto, soprattutto lungo il litorale tirrenico. Luigi Peluso, invece, vice questore vicario di Catanzaro, ha assicurato che anche nel prossimo mese continueranno specifici controlli sia sul versante ionico che su quello tirrenico in collaborazione con le Capitanerie di porto di Vibo Valentia e Crotone, nonché con l’ufficio circondariale marittimo di Soverato. Il rappresentante del Corpo Forestale dello Stato Pasquale Gullì ha poi fatto presente che, nell’ambito del progetto denominato “vacanze pulite”, è stata avviata, già dagli scorsi mesi, una specifica attività di controllo, soprattutto nei confronti dei campeggi per la verifica sia degli allacci alla rete fognaria sia degli autospurgo.