I tecnici sono stati chiamati a fronteggiare le conseguenze del maltempo che ha interessato le coste tirreniche del cosentino e del catanzarese nel marzo scorso

E' operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione Calabria per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate che hanno investito il 21 marzo scorso le coste tirreniche del cosentino e del catanzarese. Lo scopo del gruppo di lavoro, coordinato dall'Assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, è raccordare le strutture regionali coinvolte nella gestione degli interventi urgenti e nella pianificazione degli interventi a medio-lungo termine. Il gruppo è composto da sei tecnici esperti provenienti dalla Protezione civile e dai dipartimenti infrastrutture e presidenza.

Già nella giornata di ieri, 3 aprile 2018, l'assessore Musmanno ha incontrato il responsabile della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi. Durante la riunione si è avviato anche un confronto per la definizione delle procedure relative alla gestione del post-emergenza ai sensi del nuovo Codice di Protezione Civile entrato in vigore lo scorso 6 febbraio 2018. Il gruppo di lavoro, raccordandosi con le strutture e i sindaci dei comuni interessati, dovrà effettuare una ricognizione tecnica degli effetti derivanti dalla mareggiata e redigere tempestivamente una relazione tecnico-economica sulle criticità rilevate. Una riunione è stata programmata per domani, 5 aprile. Sulla base della relazione le strutture regionali predisporranno gli atti amministrativi necessari per far partire rapidamente gli interventi.