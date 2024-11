Il sindaco a Milano per la presentazione del Rapporto Ecosistema Urbano

«È un grande orgoglio e un'immensa soddisfazione per me essere a Milano invitato tra i sindaci delle "città del cambiamento" alla presentazione del XXIV Rapporto Ecosistema Urbano, pubblicato sul Sole 24 Ore». Così il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto commenta il piazzamento della città di Cosenza nella classifica stilata in base ai parametri di Legambiente e di Ambiente Italia. Cosenza è collocata al 13mo posto. «Dopo il lavoro portato avanti in questi anni- afferma Occhiuto – Cosenza è tra le prime città italiane per qualità della vita. Le città calabresi in passato erano sempre nell'ultima parte della graduatoria, e questo vuol dire che, con il lavoro e la competenza, ogni cosa può cambiare per il meglio. Anche in Calabria».

In coda alla dichiarazione il riferimento alla Regione

«Non esistono città perfette e sempre belle e attrattive, ma esistono città che migliorano e città che peggiorano. E il nostro cammino di cambiamento non c'è dubbio che sia proiettato verso una città migliore, più vivibile, più ricca di opportunità, più solidale, più bella. Cosenza sempre più bella e vivibile. Una Calabria migliore, da cambiare». Quest'ultima frase non passa inosservata. E' il preludio di una candidatura alla presidenza della Regione?