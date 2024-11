Durante la giornata di domani 12 luglio avremo una mattinata caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nubi in aumento nel primo pomeriggio nelle zone interne con possibilità di brevi rovesci su Sila, Aspromonte e aree del Pollino; non sono da escludere locali sconfinamenti fin sulle coste joniche catanzaresi, mentre sarà stabile altrove. Sereno in serata.

Giornata soleggiata lungo tutti i litorali tirrenici da Amantea a Pizzo fino ad arrivare a Scilla. Nuvole invece lungo i litorali jonici specie tra Sellia Marina e Soverato, mentre sarà poco nuvoloso sulle coste meridionali tra Riace e Locri. Temperature stazionarie con valori compresi tra i 28°C e i 31°C e venti perlopiù deboli da nord-ovest sul comparto tirrenico, mentre risulteranno variabili altrove. Mari generalmente calmi o poco mossi.