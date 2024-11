Ondata di caldo in arrivo al Sud, Calabria compresa. «I tepori anticipati della stagione calda percepiti in questo primo scorcio di maggio saranno nulla al confronto delle temperature che ci aspettano a metà della settimana». Carlo Migliore di 3bmeteo.com avverte: «L'ondata di caldo che va profilandosi già dal giorno 13 ma con apice tra il 14 ed il 15 maggio sulla Calabria potrebbe battere qualche record del passato per il mese di maggio. Le condizioni saranno favorevoli per il superamento dei 33-34°C e con il contributo delle correnti di scirocco anche dei 35-36°C soprattutto sul versante tirrenico e sul relativo entroterra».

Si prevedono – aggiungono da 3bmeteo - in quota a 1500 metri temperature fino a 26-28°C per il giorno 15 che dovrebbe essere la giornata più calda ma temperature molto elevate saranno registrate anche il 16 e il 17. «Come dicevamo, picchi di 36-37°C saranno possibili sul Cosentino ma non solo, anche su Lametino e Vibonese. I litorali ionici saranno invece in generale meno caldi perché esposti direttamente alla ventilazione marina: qui potranno aversi scarti anche di 8-10°C in meno rispetto ai corrispettivi litorali tirrenici».