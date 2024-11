Nel weekend inizia una fase localmente instabile su gran parte della Calabria a causa di infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani capace di apportare locale instabilità specie nelle ore pomeridiane. Ecco le previsioni dettagliate.

Meteo sabato: durante la giornata di sabato 6 agosto avremo una mattinata con cieli poco o parzialmente nuvolosi su gran parte della Regione e specie sul comparto tirrenico dove avremo nuvole comunque innocue. Aumento delle nubi nel pomeriggio a partire dalle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove sarà possibile la formazione di temporali a tratti moderati. Piogge che potranno sconfinare fin verso le coste joniche specie catanzaresi e reggine. Stabile in serata/nottata con cieli che si manterranno poco nuvolosi.

Bel tempo lungo i litorali marini tirrenici con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi ovunque per via di locali velature che comunque non porteranno precipitazioni; qualche possibile pioggia nel pomeriggio invece lungo i litorali jonici reggini e catanzaresi e specie tra il tratto che va da Catanzaro a Roccella jonica. Altrove bel tempo con cieli poco nuvolosi.

Temperature stazionarie con valori oltre la media del periodo e compresi tra i 31°C e i 34°C sul comparto jonico, mentre non dovrebbero superare i 30-31°C sul comparto tirrenico. Venti moderati da Nord-ovest sul catanzarese jonico e reggino jonico, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente poco mossi.

Meteo domenica: infiltrazioni di aria fresca in quota sempre più incisive durante la giornata di domenica 7 agosto fin dal mattino, dove potremmo avere locali piovaschi lungo le coste tirreniche centro-meridionali; tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in deciso aumento nel pomeriggio con piogge e temporali nelle zone interne di Sila, Pollino, serre e Aspromonte con precipitazioni a tratti forti. Non sono da escludere locali sconfinamenti ancora lungo le coste joniche reggine e catanzaresi e localmente lungo le coste tirreniche cosentine. Stabile in serata ma con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi.

Non sarà invece una bella giornata soleggiata lungo i litorali specie tirrenici: qui avremo possibilità di pioggia al mattino sulle zone di Pizzo, Tropea e Scilla con clima comunque nel contesto caldo; nuvole su Praia a Mare e zone limitrofe dove non sono da escludere locali piovaschi specie nel pomeriggio. Va un po' meglio sui litorali jonici dove le zone che potranno ricevere un po' di pioggia sono quelle tra Catanzaro e Roccella jonica, mentre altrove avremo cieli perlopiù parzialmente nuvolosi ma con clima ancora caldo.

Temperature in lieve aumento ovunque con valori compresi tra i 32°C e i 34°C sulle coste joniche, mentre si arriverà massimo a 30°C su quelle tirreniche ma con umidità elevata. Venti ancora moderati sul comparto jonico catanzarese e reggino, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente poco mossi.