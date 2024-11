Prevista quasi ovunque una mattinata serena con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Tempo instabile nelle zone interne, specie su Sila, Pollino e Serre

Dopo diversi giorni con piogge e temporali su gran par­te della Regione, si andrà verso un legg­ero miglioramento ma non mancheranno com­unque ancora locali temporali su alcune aree calabresi. Ecco le previsioni per domani.

Durante la giornata di domenica 28 agosto avremo una mattinata soleggiata su tutta la regione con qualche nuvola innocua solo lungo il basso Tirreno. Nel pomeriggio ancora nubi in aumento con piogge e temporali in formazione su Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti lungo le coste crotonesi e cosentine joniche; stabile altrove con cieli nuvolosi. In serata stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Mattinata stabile anche lungo tutti i litorali sia jonici che tirrenici con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi specie tra Tropea e Scilla. Nel pomeriggio aumento di nubi su tutte le coste specie joniche con possibili piogge tra Capo Spulico e Cirò Marina, mentre altrove avremo cieli nuvolosi ma non dovrebbero apportare precipitazioni. Stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature ancora stazionarie con valori massimi compresi tra i 28°C e i 31°C sulle coste e venti perlopiù deboli. Mari generalmente poco mossi o mossi.