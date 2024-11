Il mese di Maggio si sta rivelando tra i più freddi e piovosi degli ultimi 30 anni. Le zone più colpite sono il Centro-Nord e il Nord-Ovest. Anche in Calabria la primavera si fa attendere: sono state registrate nei giorni scorsi nevicate in Sila e pioggia in quasi tutto il territorio.



La situazione potrebbe migliorare al sud, dove si verificherà nei prossimi giorni una ripresa delle temperature, anche se non è da escludere qualche perturbazione. Sotto stretta osservazione il nord-est della Sicilia e l'area meridionale della Calabria, dove si potranno verificare forti rovesci e qualche nubifragio accompagnati anche da locali grandinate. Questa fase di forte maltempo si sposterà anche sull'area ionica della Calabria, per poi schiarirsi in serata. È ancora prematuro l'arrivo del caldo nella nostra regione.

Le pause anticicloniche, che porterebbero temperature più elevate, potrebbero essere comunque alternate da nuove perturbazioni. Le previsioni più realistiche presagiscono temperature anche superiori ai 25 gradi, ma attendiamo sviluppi nei prossimi giorni.



Lo scenario meteorologico avrà, comunque, un netto miglioramento nel resto del Sud.