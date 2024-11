Dopo aver subito un drastico calo delle temperature, con qualche rovescio o temporale su Isole maggiori, Calabria, Liguria e basso Piemonte, ecco che ritorna un aumento della pressione atmosferica da metà settimana su tutta l’Italia, con il rinforzo di un promontorio anticiclonico di estrazione oceanica sul Mediterraneo centrale a partire soprattutto dalla giornata di giovedì.

«Questo campo di alta pressione sarà supportato da correnti via via più calde in quota che favoriranno un progressivo aumento delle temperature, che in molti casi si riporteranno su valori praticamente estivi nelle ore diurne e talora superiori alle medie del periodo. Permarrà invece un po' di fresco nelle ore notturne e al primo mattino», spiega il meteorologo di 3b meteo Andrea Vuolo.

Da domani l'alta pressione si rinforza ulteriormente sull'Italia con valori tipici di fine estate, specie al Centro-Nord. Attese massime fino a 27/30°C al Nord, 28/31°C sulle regioni centrali tirreniche, 27/29°C sulle isole, 25/27°C su regioni adriatiche e ioniche. Piuttosto fresche le minime notturne e del primo mattino mediamente tra 12 e 15°C. Tra i 26 e i 30 gradi le temperature in Calabria e Sicilia con minime in aumento un po' ovunque, ma valori comunque piuttosto freschi nottetempo e al primo mattino.

Anche per il fine settimana sembrerebbe rimanere protagonista l'alta pressione sull'Italia, con condizioni meteorologiche pressoché estive da Nord e Sud: le temperature massime diurne si manterranno ancora comprese 27/30°C al Nord, 28/32°C sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con punte anche di 33°C in Toscana, 28/31°C al Sud e 26/29°C sulle regioni adriatiche e ioniche.